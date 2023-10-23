«"Спартак" возвращается на свой уровень»

«Зенит» серьезно сократил отставание от лидера РПЛ «Краснодара». После домашней победы над самарской командой «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре действующий чемпион вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на пять очков. За развитием событий в футбольном чемпионате страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Неожиданностей в 12-м туре было хоть отбавляй. «Динамо» и «Локомотив», от которых ждали веселой игры, выдали нулевую ничью. Также без забитых мячей обошлась встреча «Рубин»—ЦСКА. Армейцы вновь потеряли очки и никак не могут выбраться из середины турнирной таблицы. Даже лидер «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

А вот «Спартак», похоже, потихонечку возвращается на свой уровень. Красно-белые наконец одержали победу, обыграв «Пари НН» 2:0. Уверен, у многих вызвал улыбку тот факт, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абскаль отпустил усы. На фоне разговоров о возвращении Станислава Черчесова ситуация вообще стала анекдотичной: с Черчесовым не сложилось, но «усы надежды» у народной команды все равно есть. Если же говорить серьезно, то руководство красно-белых поступило правильно, оставив испанца у руля, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов:

«Придет человек, который тоже захочет 3,5 года контракт, такую же неустойку, такую же зарплату. Потом посмотрит и скажет: "Для достижения целей мне надо миллионов 20, нам надо потихоньку отправлять этих, брать этих". Мне кажется, им сейчас до зимы точно ничего не надо трогать. И если ты готовишь нового тренера, то вообще лучше к лету это делать, к следующему сезону».

Домашняя победа позволила «Спартаку» подняться на четвертое место и вплотную приблизиться к «Зениту» и самарским «Крыльям», которые после очной встречи поменялись местами в таблице. «Зенит» вышел на вторую строчку, а «крылышки» опустились на третье место. Противостоять напору действующего чемпиона самарский клуб не смог, хотя первый тайм в Санкт-Петербурге завершился без забитых мячей.

Но вторая половина получилась мегарезультативной, особенно концовка. Когда началось компенсированное время, «Зенит» вел, 2:0. а завершилась игра 3:1. Так что футболисты «Зенита» еще раз доказали, что могут убрать с пути кого угодно, особенно если к мастерству добавить настрой, о котором говорил после победы вратарь хозяев Денис Адамов: «Вы знаете, у нас сейчас, мне кажется, все игры как финал, потому что терять очки нельзя, уже много потеряли на старте чемпионата. Поэтому мы каждую игру как на финал выходим».

С таким же настроем на каждую игру нужно выходить и футболистам «Ростова». Ведь после того, как записные аутсайдеры «Факел» и «Сочи» одержали победы, «Ростов» оказался в зоне прямого вылета — на 15-м месте. Правда, находилась там команда Валерия Карпина недолго. Победа 3:0 над «Ахматом» исправила ситуацию, и «Ростов» вышел на 10-е место.

Немало было в рамках 12-го тура и судейских сандалов. Странные решения арбитров, которые почему-то не дают красные карточки там, где, казалось, этого не избежать, вызывают вопросы. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко красноречиво молчал по поводу судейства. А наставник «Пари НН» Сергей Юран молчать не смог: «Хватит уже этих моментов, ну действительно. Эти двойные стандарты уже немножко достали».

Похоже, уменьшить количество судейских ошибок новому начальнику арбитров, сербу Милораду Мажичу, не под силу. Остается ждать по-настоящему громкого скандала, который приведет к новым перестановкам в самом проблемном департаменте нашего футбола.

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