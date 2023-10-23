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Коммерсантъ FM
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«"Спартак" возвращается на свой уровень»

Владимир Осипов — о результатах 12-го тура Российской премьер-лиги

«Зенит» серьезно сократил отставание от лидера РПЛ «Краснодара». После домашней победы над самарской командой «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре действующий чемпион вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на пять очков. За развитием событий в футбольном чемпионате страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Неожиданностей в 12-м туре было хоть отбавляй. «Динамо» и «Локомотив», от которых ждали веселой игры, выдали нулевую ничью. Также без забитых мячей обошлась встреча «Рубин»—ЦСКА. Армейцы вновь потеряли очки и никак не могут выбраться из середины турнирной таблицы. Даже лидер «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

Как «Зенит» обыграл «Сочи» в чемпионате России

А вот «Спартак», похоже, потихонечку возвращается на свой уровень. Красно-белые наконец одержали победу, обыграв «Пари НН» 2:0. Уверен, у многих вызвал улыбку тот факт, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абскаль отпустил усы. На фоне разговоров о возвращении Станислава Черчесова ситуация вообще стала анекдотичной: с Черчесовым не сложилось, но «усы надежды» у народной команды все равно есть. Если же говорить серьезно, то руководство красно-белых поступило правильно, оставив испанца у руля, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов:

«Придет человек, который тоже захочет 3,5 года контракт, такую же неустойку, такую же зарплату. Потом посмотрит и скажет: "Для достижения целей мне надо миллионов 20, нам надо потихоньку отправлять этих, брать этих". Мне кажется, им сейчас до зимы точно ничего не надо трогать. И если ты готовишь нового тренера, то вообще лучше к лету это делать, к следующему сезону».

Домашняя победа позволила «Спартаку» подняться на четвертое место и вплотную приблизиться к «Зениту» и самарским «Крыльям», которые после очной встречи поменялись местами в таблице. «Зенит» вышел на вторую строчку, а «крылышки» опустились на третье место. Противостоять напору действующего чемпиона самарский клуб не смог, хотя первый тайм в Санкт-Петербурге завершился без забитых мячей.

Но вторая половина получилась мегарезультативной, особенно концовка. Когда началось компенсированное время, «Зенит» вел, 2:0. а завершилась игра 3:1. Так что футболисты «Зенита» еще раз доказали, что могут убрать с пути кого угодно, особенно если к мастерству добавить настрой, о котором говорил после победы вратарь хозяев Денис Адамов: «Вы знаете, у нас сейчас, мне кажется, все игры как финал, потому что терять очки нельзя, уже много потеряли на старте чемпионата. Поэтому мы каждую игру как на финал выходим».

Как «Краснодар» одержал сверхволевую победу над «Ростовом»

С таким же настроем на каждую игру нужно выходить и футболистам «Ростова». Ведь после того, как записные аутсайдеры «Факел» и «Сочи» одержали победы, «Ростов» оказался в зоне прямого вылета — на 15-м месте. Правда, находилась там команда Валерия Карпина недолго. Победа 3:0 над «Ахматом» исправила ситуацию, и «Ростов» вышел на 10-е место.

Немало было в рамках 12-го тура и судейских сандалов. Странные решения арбитров, которые почему-то не дают красные карточки там, где, казалось, этого не избежать, вызывают вопросы. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко красноречиво молчал по поводу судейства. А наставник «Пари НН» Сергей Юран молчать не смог: «Хватит уже этих моментов, ну действительно. Эти двойные стандарты уже немножко достали».

Похоже, уменьшить количество судейских ошибок новому начальнику арбитров, сербу Милораду Мажичу, не под силу. Остается ждать по-настоящему громкого скандала, который приведет к новым перестановкам в самом проблемном департаменте нашего футбола.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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