Самарская область попала в топ регионов-лидеров по пострадавшим от мошенников

Наибольшая доля клиентов, пострадавших в текущем году от действий телефонных мошенников, приходится на Самарскую, Новосибирскую, Воронежскую области и Хабаровский край. Показатель не превышает 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С начала 2023 года в банк поступило 5,3 млн сообщений о звонках мошенников, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 9,5 млрд руб. на счетах. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона – 74%, на долю мессенджеров приходится – 20%, с городских номеров – 4%»,— говорится в сообщении.

Активность мошенников в Новосибирской области составила 3,9%, в Самарской области – 3,5%, в Краснодарской крае – 3,2% и в Свердловской области – 3,2%.

Средний возраст пострадавших от действий телефонных преступников в регионах колеблется от 35 до 44 лет. В текущем году жертвами мошенников стали 50,4% женщин и 49,6% мужчин. В минувшем году доля женщин была равна 52%.

Георгий Портнов