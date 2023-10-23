Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участники СВО из Уфы получат дополнительно по 100 тыс. рублей

Общественный фонд развития Уфы учредил единовременную выплату участникам специальной военной операции, заключившим контракт с 23 октября по 15 ноября текущего года, сообщает пресс-служба администрации города. Военнослужащие получат по 100 тыс. руб. от меценатов через два дня после подписания контракта, отмечается в сообщении. Для получения дополнительной выплаты необходимо будет предоставить пакет документов. С сентября прошлого года фонд начал проект «Поддержка участников СВО и их семей Уфы». Мобилизованным предоставляется гуманитарная помощь.

В настоящее время Минобороны России выплачивает контрактникам по 204 млн руб. ежемесячно. Также с начала текущего года глава Башкирии Радий Хабиров утвердил дополнительные выплаты для добровольцев, участников СВО из Башкирии — по 200 тыс. руб. за каждые полгода в зоне боевых действий.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...