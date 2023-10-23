Участники СВО из Уфы получат дополнительно по 100 тыс. рублей

Общественный фонд развития Уфы учредил единовременную выплату участникам специальной военной операции, заключившим контракт с 23 октября по 15 ноября текущего года, сообщает пресс-служба администрации города. Военнослужащие получат по 100 тыс. руб. от меценатов через два дня после подписания контракта, отмечается в сообщении. Для получения дополнительной выплаты необходимо будет предоставить пакет документов. С сентября прошлого года фонд начал проект «Поддержка участников СВО и их семей Уфы». Мобилизованным предоставляется гуманитарная помощь.

В настоящее время Минобороны России выплачивает контрактникам по 204 млн руб. ежемесячно. Также с начала текущего года глава Башкирии Радий Хабиров утвердил дополнительные выплаты для добровольцев, участников СВО из Башкирии — по 200 тыс. руб. за каждые полгода в зоне боевых действий.

Майя Иванова

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