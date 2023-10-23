«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией научно-технический центр «НОВАТЭК» в Тюмени

«Россети Тюмень» подключили к электросетям новые производственные площади научно-технического центра «НОВАТЭК» в Тюмени. Энергетики обеспечили выдачу 2 МВт дополнительной мощности для крупнейшего в России независимого производителя природного газа.



Стоимость работ составила более 22 млн рублей. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

На базе научно-технического центра в региональном центре построены кернохранилище для образцов горных пород, лаборатория по изучению керна и пластовых флюидов, а также административно-офисное здание на тысячу рабочих мест. Общая площадь объектов — 37 тысяч квадратных метров. Основным направлением деятельности новых площадок центра станут научные исследования и проектные работы в области геологии, разработки и обустройства месторождений углеводородного сырья.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение объекта «НОВАТЭК», энергетики установили трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 480 метров. Трассы ЛЭП проходят через плотную городскую застройку, поэтому специалисты разместили энергоинфраструктуру под землей. Питание исследовательского центра обеспечено от высоковольтной подстанции 110 кВ «Алебашево».

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»