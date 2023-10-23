«Почта России» в 2024 году установит в уральских селах 27 модульных конструкций

В 2024 году «Почта России» планирует установить 27 модульных конструкций в селях и деревнях Свердловской области, сообщила пресс-служба «Почты России». Они заменят устаревшие ветхие здания, в которых ранее располагались почтовые отделения. Модульные отделения будут открыты в таких поселениях, как Синегорский, Бараба, Серебрянка, Липовское, Баженовское и других.

«Сейчас уже определена адресная база, где появятся новые современные конструкции под почту, а также завершены работы по согласованию площадок для размещения отделений. Таким образом, в результате программы модернизации сети каждое третье сельское отделение в Свердловской области в 2024 году превратится в современный многофункциональный центр»,— отметил директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.

«Почта России» в 2022 году модернизировала в регионе 41 отделение, в 2023 году — 46 отделений.

Екатерина Незамаева

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