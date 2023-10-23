В Башкирии тело пенсионерки нашли в морозильной камере

В деревне Идяш Зианчуринского района Башкирии в морозильной камере обнаружено тело 85-летней женщины, сообщает ИА «Башинформ». По подозрению в убийстве задержан ее внук.

В июле дочь пенсионерки написала заявление в полицию о пропаже матери. Также из дома пропали ценные вещи.

В пресс-службе республиканского МВД «Ъ-Уфа» прокомментировали, что сотрудники полиции совместно с территориальным подразделением Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины.

Майя Иванова

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