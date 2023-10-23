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Экс-мэра Ульяновска подозревают в получении излишней премии

Как стало известно «Ъ», экс-главу Ульяновска Дмитрия Вавилина следственные органы подозревают в том, что он выписал себе премию на 300 тыс. руб. больше, чем положено по существующему положению о премировании главы. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, близкий к СУ СКР.

Уголовное дело по факту присвоения или растраты в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении бывшего главы Ульяновска Дмитрия Вавилина было возбуждено региональным СУ СКР на минувшей неделе. В конце минувшей недели в помещениях администрации Ульяновска прошли обыски. В ведомстве информацию о возбуждении уголовного дела подтверждают, но сообщать какие-либо подробности отказываются. Официальная информация об этом на сайте следственного управления отсутствует. Следственные действия проходят совместно с сотрудниками УФСБ. Обвинение Дмитрию Вавилину не предъявлено, мера пресечения не избрана.

Андрей Васильев, Ульяновск

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