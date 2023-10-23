Мэрия Перми выставила на торги участок возле бывшей площадки под зоопарк

Администрация Перми выставила на аукцион право аренды земельного участка на ул. Братской, 100а. Площадка находится возле места, где несколько лет назад городские власти собирались построить новый зоопарк. Территория в 2,6 тыс. кв. м предназначена для размещения объектов спорта, она располагается возле спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва и комплекса апартаментов Lakewood. Начальная цена лота и размер ежегодной арендной платы — 27,1 тыс. руб. Территория сдается в аренду на десять лет. Торги состоятся 16 ноября.

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Минувшим летом краевое минимущество утвердило документацию по планировке этой территории. Согласно приказу министерства, документация предусматривает размещение универсального открытого спортивного сооружения на территории по ул. Братской, 100а. Уже тогда в администрации города сообщали, что землю предоставят на торгах, конкурсах, аукционах под универсальное спортивное сооружение.

Напомним, что в 2010 году городские власти выкупили из частной собственности участок под зоопарк на ул. Братской, 100. Однако позднее было решено отказаться от размещения зоопарка на этом месте из-за слишком высоких затрат на инфраструктуру.