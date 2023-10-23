«Т Плюс» подключила к теплу новую школу в Дзержинском районе Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению новой школы в Дзержинском районе Перми на ул. Кронштадтская, 41. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 1,783 Гкал/ч. Это уже третья школа, возводимая по краевой программе в Перми, и обеспеченная теплоресурсом согласно графику строительства.

Ранее «Т Плюс» провела мероприятия по подключению к системе теплоснабжения новых школ в микрорайонах Юбилейный и Новые Ляды. Таким образом, ресурсоснабжающая организация способствует реализации краевой программы по возведению новых школ в Перми, что позволяет развивать городские территории в соответствии с планами региональных властей.

По итогам 9 месяцев 2023 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 27,48 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 48,83 %. Всего обеспечен запуск тепла для 34 зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово. В краевой столице энергокомпания подключила к теплу 24 здания.

«Т Плюс» всегда ответственно относится к подключению строящихся объектов, особенно, если речь идёт о социально-культурной сфере. Понимая значимость новых образовательных учреждений для развития территорий, специалисты компании в сжатые сроки оперативно проводят все необходимые процедуры и решают возникающие вопросы. Как результат – город и горожане в срок получают возможность пользоваться социальной инфраструктурой», – отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»