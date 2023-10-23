Облсуд оставил в СИЗО экс-начальника отела ГУ МВД по Челябинской области

Челябинский областной суд признал законным и обоснованным продление срока заключения под стражу бывшему начальнику отдела собственной безопасности ГУ МВД России по региону Артему Шумкову, обвиняемому в получении взятки. Апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба облсуда.

Центральный районный суд Челябинска 26 сентября продлил срок содержания Артема Шумкова под стражей до 2 декабря. Сторона защиты просила заменить меру пресечения на домашний арест либо залог.

Как сообщал «Ъ- Южный Урал», сотрудники УФСБ И ГУ МВД России по Челябинской области задержали Артема Шумкова в мае этого года. Ему вменяют три эпизода получения взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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