В Чебоксарах горел литейный цех на заводе «Промлит»

Литейный цех на заводе «Промлит» горел в ночь на 22 октября. Об этом сегодня сообщило МЧС Чувашии.

Сигнал о возгорании в диспетчерскую поступил в 00:07. Площадь пожара достигала 15 кв. м.

Из цеха самостоятельно эвакуировались 30 рабочих. О погибших и пострадавших не сообщалось.

По данным МЧС, огнем было повреждено оборудование завода.

Основной продукцией ООО «Промлит» (Завод промышленного литья) является крупное и среднее литье железнодорожного назначения, чугунное и стальное литье для автомобильной и тракторной промышленности. Литейный завод был основан в 1977 году в составе Чебоксарского завода промышленных тракторов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем является ООО «Холдинговая компания "Транспортное машиностроение"».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"