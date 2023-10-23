Ученые из Новосибирска нашли в Хакасии мастерскую по выделке шкур возрастом 30 тыс лет

Новосибирские археологи нашли в Республике Хакасия мастерскую по выделке шкур и косторезному делу возрастом 30 тыс. лет. Находка была сделана на высоком участке левого берега Красноярского водохранилища, где в 90-х годах была обнаружена стоянка эпохи верхнего палеолита.

На сохранившейся части памятника археологи нашли материалы, включающие каменные и костяные артефакты, а также индивидуальные украшения. Также были найдены следы большого костра диаметром до одного метра, что является первой подобной находкой в регионе.

В 2023 году экспедиционный отряд Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в культурном слое нашел несколько тысяч каменных артефактов и фрагментов костей северного оленя. Кроме того ученые обнаружили изделия из рога и кости, включая костяную иглу с ушком. Предварительно удалось установить, что на этом участке древние люди занимались первичной разделкой и утилизацией туш. Помимо этого на этой стоянке, вероятно, изготавливались орудия из камня.

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Александр Киселев