В Удмуртии вынесли приговор двум убийцам женщины и ее ребенка

В Удмуртии вынесли приговор двоим молодым людям, которые убили 36-летнюю женщину и ее 12-летнего сына, а затем попытались сжечь их тела в бане. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, они признаны виновными в незаконном проникновении в жилище, убийстве (пп. «а», «в», «е», «ж» ч.2 ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ), а также уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Обоим преступникам на момент совершения преступления было по 22 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Было установлено, что в ночь на 24 января 2023 года осужденные выпивали в деревне Люкшудья Завьяловского района. Взяв с собой топор и нож, они зашли в соседнюю квартиру, где жили женщина с ребенком, с которой ранее у них возникали конфликты. Они несколько раз ударили женщину и ребенка топором по голове и шее, от чего женщина скончалась, а ребенок потерял сознание. Чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тела в баню и подожгли ее, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Удмуртии. В результате ребенок скончался от отравления угарным газом.

На суде молодые люди признали свою вину частично, уточнили в пресс-службе судов. Один из них признался в убийстве ребенка, второй — в покушении на убийство матери, оба — в незаконном проникновении в жилище и поджоге. В итоге один получил 22 года лишения свободы, другой — 21 год в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В пользу потерпевших — матери убитой женщины и отца мальчика взыскали компенсации морального вреда общей суммой 3,85 млн руб.