Крупнейший актив кузбасского холдинга «СДС-Уголь» перерегистрируется в Москве

Крупнейшее предприятие кемеровского АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» - АО «Черниговец» меняет место регистрации с Кемеровского муниципального округа Кемеровской области на Москву. Соответствующая запись «об изменении места нахождения» внесена в ЕГРЮЛ 20 октября.

В составе АО «Черниговец» работают одноименный разрез с годовой добывающей мощностью 6,5 млн т угля и шахта «Южная» на 2,6 млн т, а также две углеобогатительные фабрики: «Черниговская» на 6,5 млн т годовой мощности и «Черниговская Коксовая» - на 4,5 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка АО составила 43,9 млрд руб., чистая прибыль — 7,2 млрд.

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Игорь Лавренков, Кемерово