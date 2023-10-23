Власти Татарстана могут установить максимальную цену за парковки

В Татарстане могут установить максимальную сумму платы за парковки на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Проект постановления разработал Минтранс республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Для вычисления максимальной стоимости создадут спецметодику расчета. В результате плату будут рассчитывать на одно машино-место за час с учетом дифференцированного подхода. Здесь же будут брать во внимание место стоянки, ее назначение, тип автомобиля, продолжительность парковки и заполняемость площадки.

Меру планируют принять для того, чтобы обеспечить доступность территорий и объектов капитального строительства, повысить эффективность организации дорожного движения и регулирования спроса на поездки на личных автомобилях.

В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 27 октября.

"Ъ-Казань"