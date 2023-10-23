Директора стройкомпании в Кузбасса обвиняют в мошенничестве

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего директора ООО «ТаГо» (зарегистрировано в Новосибирске, действует в Междуреченске) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ).

По версии следствия, в декабре 2013 года комитет по управлению муниципальным имуществом кузбасского города Междуреченск для развития застроенной территории заключил с указанной строительной фирмой договор о расселении домов на участке в 15 га за ее счет. По договору компания обвиняемой получала в собственность несколько земельных участков на безвозмездной основе.

В декабре 2014 года «ТаГо» обратилось в горадминистрацию с соответствующим заявлением, заведомо зная, что никаких затрат на расселение граждан из многоквартирных домов на указанной территории компания не понесла – жильцы были расселены ранее за счет средств бюджета. В результате ООО приобрело право собственности на земельные участки общей стоимостью более 175 млн руб., сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Схема получения земельных участков выявила проверка прокуратуры, материалы которой были переданы в следственные органы. Директор ООО «ТаГо» задержана, ей предъявлено обвинение, Междуреченский горсуд арестовал ее по ходатайству следователя. По сведениям «Ъ-Сибирь», обвиняемой является директор фирмы с 2009 года Ирина Байкалова.

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Игорь Лавренков, Кемерово