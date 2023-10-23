В Башкирии выделят участки без торгов под два придорожных комплекса

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить участки без торгов двум компаниям для строительства многофункциональных придорожных комплексов. Указы опубликованы на портале правовой информации.

ООО «Агропродукт» получит в аренду участок площадью 11,4 тыс. кв. м в Ирсаевском сельсовете Мишкинского района кадастровой стоимостью 6,4 млн руб. Проект строительства многофункционального придорожного комплекса в селе Мишкино был признан приоритетным. Компания намерена вложить в него около 100 млн руб. Комплекс будет включать кафе-пекарню, магазин, автосервис и парковку.

Второй участок площадью около 5 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 3,3 млн руб. в селе Кармаскалы получит в аренду ООО «Эверест». Инвестор направит на реализацию проекта 20 млн руб.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компаниями договоры аренды.

ООО «Агропродукт» зарегистрировано в 1999 году в селе Старобалтачево. Владельцем является Алсу Хайруллина. Компания управляет собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2022 году чистая прибыль составила 6,2 млн руб. при выручке 23,2 млн руб.

ООО «Эверест» зарегистрировано в текущем году в селе Кармаскалы с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем является Наталья Юртова.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте