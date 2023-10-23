Скончался бывший первый замминистра обороны из Тюмени Игорь Пузанов

На 77 году жизни скончался уроженец Тюмени, бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Игорь Пузанов родился в Тюмени в 1947 году. Окончил ряд военных учебных заведений, в том числе Военную академию Генштаба ВС РФ. В статусе статс-секретаря — первого замминистра обороны он пробыл с марта 2001 до 2004 года, когда эту должность упразднили.

Впоследствии генерал Пузанов командовал войсками Ленинградского военного округа, а позже работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

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