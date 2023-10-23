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В Ярославской области с лесозаготовителя взыскали 3 млн за незаконную рубку леса

Пошехонский районный суд постановил взыскать с организации, занимающейся лесозаготовкой, 3 млн руб. в качестве ущерба, нанесенного государственному лесному фонду от незаконной рубки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура установила, что ООО «Малиновец-1» арендовало лесные участки на территории Пошехонского лесничества и осуществляло на них деятельность по лесозаготовке. Ведомство выявило, что арендатор за последние четыре года незаконно рубил деревья, в том числе в зоне защитных лесов, без лесных деклараций. Нанесенный ущерб лесному фонду составил 3 млн руб.

Районная прокуратура обратилась в суд, который постановил взыскать с организации ущерб.

Алла Чижова

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