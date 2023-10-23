Николай Алексеев рассказал об источниках фондирования лизинговых компаний

Руководитель отдела привлечения финансирования компании «Интерлизинг» Николай Алексеев выступил на конференции «Узбекистан – новые возможности для лизинга». Мероприятие прошло 13 октября в Ташкенте и стало частью деловой поездки, организованной ОЛА и Лизинговой Ассоциацией Узбекистана. На площадке коллеги из России, Узбекистана, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили текущее положение рынка, возможности коллаборации в проектах, вопросы финансирования в различных отраслях. Николай Алексеев в рамках своего выступления рассказал об альтернативных способах финансирования лизинговых компаний. Интерлизинг активно использует облигации в качестве источника фондирования – их доля в портфеле превышает 30%. С 2020 года количество частных инвесторов на бирже непрерывно растет и в первом полугодии 2023 года достигло 25,95 млн человек. Вместе с этим растет и число размещений лизинговых компаний – свыше 25 эмитентов в текущем году. Также, в ходе доклада была затронута тема использования цифровых финансовых активов (ЦФА). Рынок ЦФА в России оценивается в 100 млрд рублей, по итогам 2024 года отраслевые эксперты прогнозируют рост до 1 трлн. Выход на рынок ЦФА позволит привлечь к фондированию лизинговых компаний новый класс инвесторов, заинтересованных в использовании современных финансовых решений на базе технологии распределенных реестров (блокчейн).

Интерлизинг — одна из ведущих лизинговых компаний России. Основана в 1999 году, представлена в 60 городах. Команда Интерлизинга насчитывает более 600 профессиональных сотрудников. Клиентская база включает 12 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Компания «Интерлизинг» занимает 12 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний страны, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций Интерлизинга на общую сумму 15 млрд рублей. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, кредитный рейтинг компании установлен на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

ООО «Интерлизинг»