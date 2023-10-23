«Молот» подписал нападающего, сыгравшего три матча в КХЛ

Руслан Галимзянов стал игроком пермской хоккейной команды. Как сообщает пресс-служба ХК «Молот», между нападающим и клубом подписаны соответствующие соглашения. Хоккеист является воспитанником казанской школы хоккея. На взрослом уровне 23-летний форвард провел три матча в рамках КХЛ в составе «Ак Барса», в которых баллами за результативность не отметился, а также сыграл 51 матч в ВХЛ в составе альметьевского «Нефтяника» и казанского «Барса».

В то же время по обоюдному согласию сторон «Молот» расторг контракты с нападающим Григорием Несветаевым и защитником Артемом Ощепковым. Григорий Несветаев провел за пермскую команду 28 матчей. Артем Ощепков сыграл в «Молоте» два полных сезона, на его счету 69 игр.