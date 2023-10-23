Жителя Кубани подозревают в заказе на убийство родственника

В Абинском районе Краснодарского края сотрудники полиции задержали 62-летнего местного жителя, который подозревается в приготовлении к заказному убийству своего племянника, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России. Причиной конфликта между родственниками стал раздел наследства.

По данным полиции, злоумышленник решил избавиться от другого претендента на наследство и стал искать исполнителя преступления, обещая заплатить наемному убийце 35 тыс. руб. О ситуации стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые организовали оперативный эксперимент. Чтобы получить доказательства причастности мужчины к заказу на убийство, полицейские инсценировали гибель его родственника и предоставили заказчику постановочные фотографии. После передачи денег за якобы совершенное преступление подозреваемый был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии.

В отношении жителя Абинского района возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар