На поддержку кубанских НКО направили 245 млн рублей

В 2023 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Краснодарского края направили 245 млн руб. Из них более 145 млн руб. привлекли из Фонда президентских грантов, остальные средства были направлены по итогам двух краевых конкурсов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе более 7 тыс. НКО. По его словам, их проекты направлены на улучшение жизни в крае и стране, поэтому их поддержка является одной из важнейших задач.

«Поэтому стремимся создать максимально комфортные условия для их работы — открыли краевой Центр развития гражданского общества, в каждом муниципалитете доступны целевые программы, оказываем грантовую и информационную поддержку»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В этом году среди победителей двух конкурсов грантов губернатора Кубани — инклюзивная пекарня, оздоровительная подводная кинезитерапия для ветеранов боевых действий, цикл краеведческих и просветительских мероприятий для школьников. В ближайшее время будут определены лауреаты третьего этапа.

В прошлом году в пяти конкурсах участвовали около 500 проектов. Из них лучшими признали более 200. Объем поддержки составил свыше 230 млн руб.

Татьяна Ручкина

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