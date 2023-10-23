Следователь из Екатеринбурга погиб в зоне спецоперации

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 32-летний следователь из Екатеринбурга Алибек Шуткараев. Об этом сообщили в информационном центре СКР. Контракт с Минобороны РФ он заключил в июле этого года, после чего служил в составе подразделения ВДВ. Погиб силовик при выполнении боевого задания. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Алибек Шуткараев ранее служил в органах СУ СКР по Свердловской области. С августа 2022 года был старшим следователем следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. Длительное время был прикомандирован к Главному СУ СК РФ.

«Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях, а также в сфере экономики. По словам коллег, он был справедливым, исполнительным и ответственным сотрудником, которого уважали в коллективе»,— отметили в СКР.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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