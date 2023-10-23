Компания бизнесменов с Алтая приобрела московского застройщика

ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Дубнинская» приобрело компанию «Иткол – эксплуатационный центр». Как сообщают «Ведомости», фирме принадлежит 6,5 га земли на улице Дубнинская в Москве.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», СЗ «Дубнинская» принадлежит предпринимателям Светлане Вавилкиной и Евгению Мецкеру. Последнего «Ведомости» называют племенником бывшего министра финансов Республики Алтай Светланы Гашкиной, которая в настоящее время является директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», смена собственников в «Иткол – эксплуатационный центр» произошла в конце сентября. Ранее владельцем компании был указан Андрей Рюмин (с сентября 2020 года), возглавляющий в настоящее время ПАО «Россети».

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Александр Киселев