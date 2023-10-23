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Вахтовик из Уфы найден мертвым в Красноярском крае

37-летний вахтовик из Уфы найден мертвым, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина остановился в гостинице «Лайнер» в городе Игарке Красноярском крае, так как полет в вахтовый поселок Ванкор перенесли из-за непогоды. На следующий день ему стало плохо. Он пожаловался фельдшеру на плохое самочувствие, сообщив, что много пил перед вахтой и пятый день находится «в завязке». Врач зафиксировала повышение давления и учащенный пульс. На следующий день утром уфимец не пришел на рейс. Его тело нашли рядом с гостиницей. Предположительно, он покончил с собой.

В пресс-службе республиканского МВД «Ъ-Уфа» комментарий не предоставили.

Майя Иванова

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