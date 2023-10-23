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обновлено 13:19

Руководителю краевого УФНС присвоили очередной классный чин

Руководителю управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен очередной классный чин — государственного советника Российской Федерации 3-го класса. Об этом сообщает пресс-служба УФНС.

Фото: Пресс-служба ФНС России по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба ФНС России по Пермскому краю

Распоряжение о присвоении классного чина подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 октября 2023 года. Наталья Гурова работает в налоговых органах с ноября 2002 года. Занимала должность специалиста отдела налогообложения прибыли управления Министерства РФ по налогам и сборам по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу, затем должности государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора, заместителя начальника отдела налогообложения юридических лиц и заместителя руководителя УФНС России по Пермскому краю. В октябре 2022 года была назначена руководителем УФНС по Пермскому краю.

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