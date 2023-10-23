Ранее судимый омич обвиняется в убийстве беременной женщины

В Омске правоохранительными органами возбуждено уголовное дело об убийстве 18-летней беременной женщины. Как считает следствие, 35-летний местный житель жестоко избил беременную сожительницу, причинив ей множественные травмы. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает СУ СКР по Омской области.

Совершив преступление, омич перенес тело в надворную постройку, пытаясь скрыть следы убийства.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). В Ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Оксана Павлова