Глава Рыбинска показал эскизы катка на площади Дерунова

В Рыбинске откроют каток на площади Дерунова, общая его площадь составит 1 тыс. кв. м., а борта будут прозрачными, с символикой города. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков показал эскизный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Как сообщил господин Рудаков, вместимость катка составит 80 человек. Кроме самого катка, на площади появятся раздевалки, прокат и торговые точки с новогодними сувенирами. «Особый акцент сделал на музыкальное сопровождение и украшение на площади. Все в совокупности должно создавать праздничное настроение»,— написал глава Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на создание новогодних катков в Рыбинске и других районах области выделят 300 млн руб. Также правительство намерено открыть новогодние городки с катком и ярмарками в Переславле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.

Алла Чижова