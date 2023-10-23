«Россети Тюмень» получили федеральную награду за кадровую политику

В Валдае подвели итоги Всероссийского отраслевого конкурса «Социальная энергия», который организует Ассоциация «ЭРА России». Организации из сферы электроэнергетики представили на конкурс почти 100 заявок. «Россети Тюмень» стали лауреатами премии в номинации «Корифеи своего дела».



Эксперты отметили успехи компании в развитии кадрового потенциала, привлечении молодых квалифицированных сотрудников, применении наставничества и построении эффективной системы карьерного продвижения. «Россети Тюмень» презентовали лучшие практики по выстраиванию социально-трудовых отношений и социального диалога, которые охватывают эффективную работу со школьниками, студентами и молодыми специалистами в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Например, в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое и Тюмени организована сеть из пяти уникальных образовательных площадок – энергоклассов. В них подростки занимаются по оригинальной школьной программе, которая предполагает углубленное изучение физики, математики, информатики, а также проектные задания по актуальным для отрасли темам. Ученики знакомятся с основами энергетики и электробезопасности, посещают действующие объекты «Россети Тюмень» и принимают участие в отраслевых олимпиадах и конкурсах.

Самые мотивированные выпускники энергоклассов и финалисты корпоративных проектов по профориентации поступают в учебные заведения-партнеры «Россети Тюмень». Для этих целей в компании действует 30 соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями. Ребятам открыты возможности целевого обучения в вузах, оплачиваемой стажировки, прохождения учебной, производственной и преддипломной практик, а также участия в движении студотрядов. По итогам 9 месяцев 2023 года в компанию трудоустроен 31 выпускник.

Значительное внимание «Россети Тюмень» уделяют и непрерывному развитию персонала. Для молодых специалистов действуют социальные программы и система карьерного лифта. Всего на обучение работников в 2023 году выделено более 35 млн рублей. Благодаря высокому уровню компетенций специалисты эффективно решают отраслевые задачи, выступают в качестве экспертов на форумах и конференциях, ведут научно-исследовательскую деятельность, а также побеждают в конкурсах профмастерства.