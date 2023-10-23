В волгоградском Котельниково взорвался газ в пятиэтажке, погиб человек

Волгоградские спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного жома в Котельниковском районе области из-за пожара. Как сообщило «РИА Новости», известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. МЧС России позднее уточнило, что один человек погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Волгоградской области Фото: МЧС России по Волгоградской области

Начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района сказал агентству, что причиной пожара стал взрыв газа. В управлении МЧС по региону рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 11:08, огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Котельниково. По данным спасателей, горело 96 кв. м. В администрации района сообщили, что в 11:05 в жилом доме произошел «хлопок». Огонь удалось локализовать к 11:45.

В ликвидации ЧП принимают участие четыре пожарно-спасательных отряда. В ведомстве уточняют что есть пострадавшие, причина пожара пока не установлена.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по поводу ЧП в Котельниково. Глава региона поручил организовать помощь пострадавшим и места временного размещения для эвакуированных.

Никита Маркелов, Саратов