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Коммерсантъ FM
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В волгоградском Котельниково взорвался газ в пятиэтажке, погиб человек

Волгоградские спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного жома в Котельниковском районе области из-за пожара. Как сообщило «РИА Новости», известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. МЧС России позднее уточнило, что один человек погиб.

Фото: МЧС России по Волгоградской области

Фото: МЧС России по Волгоградской области

Начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района сказал агентству, что причиной пожара стал взрыв газа. В управлении МЧС по региону рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 11:08, огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Котельниково. По данным спасателей, горело 96 кв. м. В администрации района сообщили, что в 11:05 в жилом доме произошел «хлопок». Огонь удалось локализовать к 11:45.

В ликвидации ЧП принимают участие четыре пожарно-спасательных отряда. В ведомстве уточняют что есть пострадавшие, причина пожара пока не установлена.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по поводу ЧП в Котельниково. Глава региона поручил организовать помощь пострадавшим и места временного размещения для эвакуированных.

Никита Маркелов, Саратов

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