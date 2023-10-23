Эвакуация в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» была учебной

Утром 23 октября в торговом центре «Мега Адыгея-Кубань» провели эвакуацию. Как сообщили «Ъ-Кубань» во внешней пресс-службе «Меги», мероприятия были учебными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея» Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея»

«"Мега" уделяет большое внимание безопасности гостей и сотрудников, поэтому регулярно проводит учебные эвакуации. Сегодняшняя эвакуация в "Меге Адыгея-Кубань" как раз была учебной, о чем были заранее проинформированы экстренные службы»,— сообщили в торговом центре.

Пользователи в соцсетях сообщали, что была эвакуирована не только «Мега», но и «Леруа Мерлен».

Татьяна Ручкина

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