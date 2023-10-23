Краевой минздрав проверил безопасность лифтового оборудования во всех больницах Прикамья

Во всех медицинских учреждениях Пермского края проверили исправность и безопасность работы лифтов. Такое поручение давал краевому минздраву губернатор Дмитрий Махонин после аварии лифта в пермской больнице Архангела Михаила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сегодня на аппаратном совещании министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Серьезных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное техосвидетельствование, в тринадцати не заключены договоры страхования. В ближайшее время все недочеты должны быть устранены»,— сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. По данным главы региона, в больнице Архангела Михаила, где произошел инцидент с лифтом, были нарушены правила эксплуатации. Руководство больницы ведет внутреннюю проверку.

ЧП в больнице Архангела Михаила произошло 10 октября 2023 года. С четвертого этажа пятиэтажного корпуса больницы на ул. Лобачевского, 26, в шахту рухнул лифт с пассажирами. Во время инцидента в лифте находились 12 пациентов, лифтер и санитарка. Три человека были помещены в травматологическое отделение с незначительными травмами. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по данному факту уголовное дело.