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обновлено 13:05

Краевой минздрав проверил безопасность лифтового оборудования во всех больницах Прикамья

Во всех медицинских учреждениях Пермского края проверили исправность и безопасность работы лифтов. Такое поручение давал краевому минздраву губернатор Дмитрий Махонин после аварии лифта в пермской больнице Архангела Михаила.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сегодня на аппаратном совещании министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Серьезных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное техосвидетельствование, в тринадцати не заключены договоры страхования. В ближайшее время все недочеты должны быть устранены»,— сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. По данным главы региона, в больнице Архангела Михаила, где произошел инцидент с лифтом, были нарушены правила эксплуатации. Руководство больницы ведет внутреннюю проверку.

ЧП в больнице Архангела Михаила произошло 10 октября 2023 года. С четвертого этажа пятиэтажного корпуса больницы на ул. Лобачевского, 26, в шахту рухнул лифт с пассажирами. Во время инцидента в лифте находились 12 пациентов, лифтер и санитарка. Три человека были помещены в травматологическое отделение с незначительными травмами. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по данному факту уголовное дело.

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