В Челябинске три человека пострадали во время пожара в автосервисе

В одном из гаражных кооперативов в Челябинске произошел крупный пожар. Пострадали три человека, один из них госпитализирован, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание началось днем 23 октября на улице Механическая. Горели два гаражных бокса, в одном из которых работал автосервис. Во время тушения произошла разгерметизация и взрыв баллона газового оборудования в автомобиле. Опасную зону самостоятельно покинули восемь человек.

Пожар ликвидирован. Работник автосервиса госпитализирован с травмой ноги. Еще два человека, по данным МЧС, обратились за медицинской помощью самостоятельно, информация по ним уточняется.

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