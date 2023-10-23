Зарубежные СМИ: Как выборы на Тайване связаны с проверками Foxconn?

Китай начал проверки компании Foxconn — главного поставщика комплектующих для Apple. Расследование касается налогов и условий землепользования. На этом фоне акции тайваньской компании упали на 3%. Мировые СМИ отмечают, что разбирательство проходит на фоне предвыборной кампании — основатель Foxconn, миллиардер Терри Гоу баллотируется на пост президента Тайваня. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Проверки проходят на ключевых предприятиях Foxconn в провинциях Гуандун, Цзянсу, Хэнань и Хубэй. Китайская газета Global Times пишет, что Пекин всегда приветствовал инвестиции в экономику материковой части страны, которые делают компании из Тайваня. Такие вложения поощряются различными преференциями. И Foxconn, будучи ведущей компанией острова, в последние годы тоже щедро получала льготы. Теперь тайваньским бизнесменам напоминают, что они должны не только пользоваться возможностями развития, но и брать на себя социальную ответственность — развивать мирные отношения между двумя сторонами.

В отношениях между Пекином и Тайбэем важную роль может сыграть основатель Foxconn Терри Гоу, полагает Financial Times. В январе он намерен побороться за пост президента Тайваня. Гоу подчёркивает, что не смотря на десятилетия ведения бизнеса в материковом Китае, он не подчиняется Пекину и не выполняет его приказов. «Если бы режим Коммунистической партии сказал, что в случае неповиновения у меня конфискуют Foxconn, я бы ответил: «Да, пожалуйста! Сделайте это!», заявлял Терри Гоу. Сам бизнесмен уже четыре года не управляет компанией, он остается только ее акционером.

Политический контекст переплетается с экономическим — Китай сейчас переживает сильнейшую в истории напряженность в отношениях с Америкой. В частности, Пекин запретил своим госслужащим использовать устройства производства Apple, другим гражданам также не рекомендовано покупать яблочные гаджеты из-за проблем с кибербезопасностью. Это серьезно ударило по продажам iPhone.

Reuters подчеркивает, что Терри Гоу идет на выборы с намерением свергнуть правящую на острове Демократическую прогрессивную партию. Миллиардер обвиняет ее в том, что своей враждебной политикой партия поставила Тайвань на грань войны с Китаем. Бизнесмен уверяет, что только он, с его обширными деловыми и личными контактами в КНР и США может поддерживать мир. Но Терри Гоу, судя по опросам, не пользуется поддержкой избирателей.

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