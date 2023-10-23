В 2023 году в Ростовской области сократилась естественная убыль населения

В текущем году с января по август естественная убыль населения на территории Ростовской области составила 14771 человек, что на 4805 меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 19576 человек. Данные об этом содержатся в материалах Росстата.

Согласно статистике ведомства, в текущем году в Ростовской области было рождено 21582 ребенка — это на 2% меньше, чем прошлом году, когда было рождено 21933 ребенка. Однако, смертность в Ростовской области также сократилась на 12,4%: в 2023 году в регионе умерло 36353 человек, тогда как а аналогичный период прошлого года — 41509.

Количество заключенных браков на Дону в текущем году составило 17296, что на 6,8% больше, чем в прошлом году (16201 зарегистрированных браков). В то же время количество разводов в регионе снизилось до 12987, что на 0,7% меньше, чем с января по август прошлого года, когда было разорвано 13085 браков.

Анастасия Назарова