44% опрошенных жителей Удмуртии указывают на нехватку зарплаты на основные траты

44% жителей Удмуртии говорят, что им не хватает зарплаты на основные траты. Такие данные показал опрос соискателей, проведенный hh.ru. Год назад аналогично отвечали 48% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С трудом зарплаты хватает 36% участников исследования (год назад таковых было 33%). Число жителей Удмуртии, для которых размер зарплаты комфортен, за год увеличилось с 18% до 19%.

Зарплаты хватает в основном респондентам от 18 до 24 лет (23%), не хватает - соискателям старше 55 лет. С такой проблемой сталкивается 51% женщин и 39% мужчин.

Удовлетворены уровнем доходов прежде всего специалисты в ИТ (32%) и сфере инвестиций и консалтинга (34%). Больше всего не хватает зарплаты представителям административного персонала (58%), медицины и фармацевтики (57%), а также науки и образования (55% ответов).

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