ОТЭКО внедрила систему видеосопровождения работы маневровых локомотивов в порту Тамань

Благодаря новой системе онлайн-трансляции машинист тепловоза может в режиме реального времени отслеживать свои действия даже в «слепой зоне». Повышенная точность и оперативность особенно важны в периоды пиковой загрузки, когда на сортировочной станции компании обрабатывается большое количество поездов.



Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, установила на маневровые локомотивы ТЭМ2 и ТЭМ18ДМ систему видеорегистрации ЭМ-СВР отечественной разработки, которая обеспечивает машинисту круговой обзор с учетом так называемых «мертвых зон» — участков вокруг локомотива, недоступных для визуального наблюдения. Шесть камер расположены по периметру локомотива, изображение высокой четкости выводится на монитор в кабине.

«Маневровые операции при формировании грузовых составов на ЖД-инфраструктуре ОТЭКО в порту Тамань — а это более 200 км путей необщего пользования — выполняют восемь локомотивов. В настоящее время функционируют 133 ж/д пути, на которых ежедневно проходит приемка и отправка, сортировка сотен цистерн и полувагонов. Внедрение системы видеотрансляции — отличное подспорье для наших машинистов. Скорость, эффективность и безопасность управления маневровыми локомотивами имеет решающее значение для функционирования всех портовых объектов»,— комментирует директор департамента железнодорожного транспорта ОТЭКО Роман Лупоок.

Решение оснастить маневровые локомотивы системой видеорегистрации пришло от специалистов железнодорожного департамента ОТЭКО в рамках инструмента Производственной системы ОТЭКО «Есть идея!». Это зарекомендовавшая себя практика операционных улучшений, которая дает возможность любому работнику повысить производительность и безопасность как собственного рабочего места, так и всего предприятия.

На предприятии уже используются система мониторинга движения подвижного состава (МДПС) и информационно-логистическая система цифрового управления грузопотоками ILSAR.

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