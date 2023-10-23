Главным наркоборцом в Свердловской области назначен Руслан Дауров

В Свердловской области новым руководителем подразделения ГУ МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков назначен полковник полиции Руслан Дауров. Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По словам полковника Горелых, Руслану Даурову 39 лет, он родился в республике Адыгея. В период с 2007 по 2020 годы служил ОБОП МВД по республике Адыгея, в том числе занимая руководящие должности. С 2020 по 2021 год работал заместителем начальника УУР УМВД по Астраханской области. С 2021 года до середины октября текущего года возглавлял МВД Каменска-Уральского.

«В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных — принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину»,— рассказал Валерий Горелых. Также он добавил, что с участием полковника Даурова были раскрыты сотни преступлений.

Полина Хабарова

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