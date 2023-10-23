В горах Сочи почти сутки велась операция по спасению туристов

Сочинские спасатели почти сутки вели операцию по спасению незарегистрированных туристов на склоне горы Ачишхо. В экстренные службы вечером в субботу, 21 октября, обратился молодой человек, который сообщил, что он вместе с подругой не успел выйти в безопасное место, ночью пара оказалась на сложном скальном участке тропы, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

«Молодые люди поднимались восточному склону Ачишхо, по Греческому отрогу, и выбрали короткую, но достаточно крутую тропу. Как они рассказали позже, этот путь им предложил навигатор»,— уточнили в ведомстве.

Склон, на котором оказалась пара, был настолько крутым, что им даже негде было присесть. Позвонив в экстренные службы, молодые люди решили взять только необходимое и пробираться наверх. План удался, и туристы встретились со спасателями на гребне. Позже, когда ночь закончилась, спасатели помогли паре поднять рюкзаки и вывели туристов в безопасное место. Медпомощь им не потребовалась.

Вячеслав Рыжков

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