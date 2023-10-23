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обновлено 12:51

«Соленис» пытается договориться с «Ростехом» о сохранении производства

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы по спору ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» с Росимуществом, Росреестром и ФКП «Пермский пороховой завод». Компания пытается оспорить решение суда, согласно которому она должна свернуть производство на территории ППЗ в течение полугода. В апелляционной жалобе «Соленис» требует от Росреестра зарегистрировать договор капитализированной аренды одного из цехов ФКП. В ходе заседания представители компании «Соленис» просили объявить в заседании перерыв, поскольку руководство предприятия ведет переговоры об изменении способа исполнения судебного акта. Юрист Майя Петрова отметила, что «Соленис» выпускает важную для экономики страны продукцию. По ее мнению, уход компании с площадки создаст риски и для работы порохового завода.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Представитель ППЗ Максим Кутовой настаивал на рассмотрении жалобы по существу. По данным господина Кутового, «Соленис» не ведет переговоры с руководством завода. В итоге выяснилось, что компания находится в контакте с ГК «Ростех», представитель которой поддержал ходатайство об объявлении перерыва. «Худой мир лучше доброй ссоры»,— считает юрист.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Компания входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit. Производственная площадка ЗАО расположена на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Чистая прибыль «Солениса» за 2022 год превысила 213 млн руб.

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