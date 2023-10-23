Заместителя гендиректора ПОЭЗ «Ульяновск» отправили под домашний арест

В пятницу вечером суд удовлетворил ходатайство следствия и определил для заместителя гендиректора портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск» Валерия Тучкова меру пресечения в виде домашнего ареста. Как до этого сообщило СУ СКР в официальном пресс-релизе, Валерий Тучков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, Валерий Тучков с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь должностным лицом, требовал через посредника от одной из компаний взятку, обещая победу в торгах на право заключения контракта с ПОЭЗ на строительству объектов ее инфраструктуры и общее покровительство при исполнении контракта.

Как сообщает СУ СКР, размер взятки составил 2 млн. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск