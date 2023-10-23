Автобус до саратовского аэропорта будет стоить 80 рублей

Власти Саратовской области выбрали нового перевозчика, который обслужит маршрут из областного центра до аэропорта «Гагарин». Информация об итогах электронного аукциона размещена на сайте «Госзакупки».

Перевозчик должен поставить на маршрут три автобуса среднего класса, каждый из которых будет совершать по 12 рейсов ежедневно. Контракт истекает в конце текущего года.

Начальная цена закупки превышала 54,85 млн руб; среди трех участников торгов побелила фирма, которая согласилась оказать региону услугу чуть более, чем за 4,8 млн.

Никита Маркелов

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