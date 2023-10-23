«Сатурн-Р» не смог оспорить в суде отказ властей в выдаче разрешения на строительство в Чапаевском

Компания холдинга «Сатурн-Р» не смогла оспорить в суде отказ краевого минимущества в выдаче разрешения на строительство дома в пермском микрорайоне Чапаевский, сообщили в министерстве. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края, структура холдинга – ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» - оспаривало отказ в выдаче разрешения на возведение дома по ул. Соликамской. Площадь участка под будущий дом составляет 5,3 тыс. кв. м, по соседству запроектированы и другие жилые дома этого девелопера. Отказ краевого минимущества поступил застройщику в марте этого года, а заявление к министерству в суд было подано в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Застройщик посчитал, что министерство безосновательно отказало ему в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе города Перми и обратился в судебную инстанцию, чтобы признать решение незаконным», - сообщили в пресс-службе министерства. Во время суда представители минимущества сообщили, что документы, представленные «СМУ №3 Сатурн-Р», не соответствуют установленным требованиям к строительству. В частности, нет информации, подтверждающей беспрепятственный проезд к дому пожарной техники. Также заявитель не представил техусловия на подключение новостройки к сетям теплоснабжения, выданных уполномоченной организацией. В министерстве подчеркнули, что при выдаче разрешений на строительство домов особое внимание обращают на соблюдение требований безопасности.

На месте бывшего автодрома «Чапаевский» по ул. Соликамской «Сатурн-Р» планирует возвести малоэтажные дома. ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» уже получило разрешения на строительство нескольких домов в Чапаевском — на ул. Токарной, 15и, 15к, 15ж, 15л и 15н. В региональном минимуществе сообщали, что на территории будущего ЖК девелопер не предусмотрел территории общего пользования под стоянки, проезды и прочее. Это несет риски споров между собственниками жилья в будущем.