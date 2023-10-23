На УМПО заявили о серьезном дефиците работников

Управляющий директор «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростех») Евгений Семивеличенко сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии о проблеме с привлечением кадров. По его словам, в настоящее время на предприятии работают 8,2 тыс. человек, в ближайшее время необходимо набрать еще 4,8 тыс. работников. Кадровый голод обострился в связи с запланированным на 2024 год ростом объема производства на 60%, пояснил господин Семивеличенко. Предприятие должно увеличить выпуск двигателей для боевой авиации и гражданской транспортной авиации, а также индустриальных и вертолетных двигателей.

По словам Евгения Семивеличенко, на УМПО рассчитывают, что привлечь сотрудников удастся высокой зарплатой — в сентябре она составила в среднем 98,4 тыс. руб. у работников шестого разряда при восьмичасовом рабочем дне. На предприятии выступили с инициативой совместной с правительством разработки «дорожной карты» для решения кадровой проблемы.

Руководитель УМПО попросил организовать «масштабную информационную кампанию по повышению престижа рабочих специальностей и обучения в средне-специальных профессиональных учреждениях». Обращаясь к главам районных администраций Башкирии, он попросил направить рабочие кадры для трудоустройства на завод, а также на обучение в производственно-учебном центре.

Для выполнения производственных планов господин Семивеличенко планирует расширить кооперацию с предприятиями машиностроительной отрасли, чтобы передавать им часть объемов.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение кадровой проблемы УМПО — «непростая государственная задача» для регионального правительства. В качестве одной из мер он предложил увеличить число мест для приема в машиностроительный колледж Уфы, а также готовить по необходимым специальностям студентов в нескольких средне-специальных учреждениях в районах Башкирии.

ПАО «ОДК-УМПО» зарегистрировано в 1993 году. Управляющей компанией выступает АО «ОДК». Предприятие производит турбореактивные и турбовинтовые двигатели. Последний раз общество раскрывало финансовые результаты по итогам 2021 года. Тогда выручка компании составила 91,3 млрд руб., чистая прибыль — 16,55 млрд руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте