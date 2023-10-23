Сумма долгов татарстанцев за газ составила почти 150 млн рублей
Просроченная задолженность татарстанцев на начало октября этого года составила 149 млн руб., что на 10 млн руб. меньше, чем годом ранее. Об этом в ходе совещания в Доме правительства региона сказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сумма долга жителей Татарстана за электричество составил 29 млн руб., что на 8 млн руб. меньше, чем годом ранее.
Объем просроченных долгов организаций коммунального комплекса упал почти на 6 млн руб., до 13,5 млн.