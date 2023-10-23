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Под колесами грузовика в Северском районе Кубани погиб пешеход

Смертельное ДТП произошло в Северском районе Кубани. На трассе «Краснодар — Верхнебаканский» под колесами грузовика погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным ведомства, 36-летний водитель большегруза «МАН» сбил 36-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. Поблизости при этом был переход.

Попавший под колеса грузовика мужчина скончался до приезда медиков. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков

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