Сахарный сегмент «Русагро» за три квартала показал рост выпуска и падение продаж

Группа «Русагро» Вадима Мошковича по итогам трех кварталов 2023 года нарастила выпуск в сахарном сегменте (все сахарные заводы ГК находятся в регионах Черноземья), следует из собственных данных компании. За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го объем производства сахара увеличился на 18% — c 278 до 327 тыс. т. Объем продаж уменьшился на 7% — с 636 до 589 тыс. т.

При этом квартал к кварталу оба показателя продемонстрировали рост. Так, в третьем квартале «Русагро» выпустила 224 тыс. т сахара, что на 28% (+50 тыс. т) больше, чем было произведено в течение аналогичного квартала 2022-го. «Увеличение обусловлено ростом производства сахара из-за большего количества свеклы в сезоне 2023/2024, а также продлением предыдущего сезона переработки сахарной свеклы и сдвигом на июль-август производства сахара из мелассы»,— пояснили в компании. Объемы реализации сахара в третьем квартале составили 208 тыс. т, увеличившись на 5% (+9 тыс. т). «Реализация сахара осуществлялась с учетом рыночной конъюнктуры»,— пояснили в компании.

Консолидированная выручка «Русагро» квартал к кварталу увеличилась на 35%, по итогам девяти месяцев — уменьшилась на 1%. В третьем квартале показатель до межсегментных элиминаций составил 78,2 млрд руб. (+20,1 млрд руб. в третьему кварталу 2022-го), по итогам всех трех кварталов — 187,8 млрд руб. при 189 млрд руб. годом ранее. «Выручка “Русагро” в третьем квартале возросла, несмотря на отрицательную динамику мировых цен,— отметили в “Русагро”.— Рост выручки обусловлен как консолидацией группы компаний НМЖК(+15 млрд руб.), так и в значительной мере увеличением объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. Также на рост выручки повлияла положительная динамика цен на рынке сахара и свинины».

Мария Старикова

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