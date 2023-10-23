На Кубани будут судить группу подозреваемых в наркодиллерстве

В Краснодарском крае перед судом предстанет группа молодых людей, подозреваемая в незаконном приобретении, хранении и сбыте крупных партий синтетических наркотиков. Наркодиллеры орудовали с мая 2022 года по февраль 2023, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, фигуранты разработали детальный план, распределили роли, организовали материально-техническое обеспечение, а также разработали способы совершения и сокрытия преступлений. В ведомстве отметили, что группа действовала осторожно и принимала необходимые меры конспирации.

Следствие установило причастность молодых людей к 14 фактам противоправной деятельности. У членом группировки изъяли около 250 грамм мефедрона, более 200 грамм производного N-метилэфедрона и около 27 грамм растительных наркотиков.

Участников группы будут судить статьям 30 и 228.1 УК РФ (Приготовление к преступлению и Незаконный оборот наркотиков соответственно). Фигурантам грозит вплоть до пожизненного срока.

Вячеслав Рыжков

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