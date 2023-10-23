Умер бывший командующий Ленинградским военным округом Игорь Пузанов

Бывший первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет, сообщил «Интерфакс».

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По словам руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина, в последние годы он болел.

Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил экстерном Омское высшее общевойсковое командное училище, затем Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. С июля 1992 года занимал пост первого заместителя командующего войсками Московского военного округа, в апреле 1999 стал командующим. В марте 2001 года его назначили статс-секретарем — первым заместителем министра обороны. В 2004 году должность упразднили. 9 марта 2005 года Игоря Пузанова назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. До последнего времени он работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

В декабре 2007 года был избран депутатом Госдумы, в с связи с чем его уволили в запас из вооруженных сил. В 2007–2011 годах был членом комитета Госдумы по обороне, а также входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета для нужд обороны и госбезопасности.

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